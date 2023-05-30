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РИА Новости: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ

Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» сможет проводить разведку объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) до двух раз в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

РИА Новости: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ
© РИА Новости

Спутник «Кондор-ФКА» вывели на орбиту в субботу, 27 мая. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки. Его оснащения хватает для съемки военных объектов в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.

Собеседник агентства добавил, что спутник позволит наблюдать за сосредоточением войск противника, переброской техники или постройкой фортификаций вне зависимости от времени суток и погоды.

Профильные космические порталы отмечают, что «Кондор-ФКА» получил в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) кодовое обозначение — COSMOS-2569.

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