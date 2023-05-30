Спецоперация на Украине 30 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 мая 2023 года.

Российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ

На околоземную орбиту выведен российский аппарат, который способен с высокой точностью вести разведку за украинскими военными объектами, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на собеседника, близкого к военной сфере.

По его словам, радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет в среднем проходить над Украиной два раза в сутки. Он способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.

Аппарат, независимо от времени суток и погоды, будет наблюдать за сосредоточением ВСУ, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов.

Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ

Украинские власти утвердили сроки начала контрнаступления своих Вооруженных сил, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, Киев принял решения о том, как и когда будут дальше двигаться военные. Подробности не раскрываются. Также обсуждался вопрос с боеприпасами и подготовка новых бригад и тактика.

Ранее командующий сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Украина в ближайшее время перейдет к контрнаступлению.

МО РФ: В районе Харькова ВС России уничтожили пункт дислокации западных наемников

Россия в рамках специальной военной операции в районе Харькова с помощью артиллерии и боевой авиации нанесла удар по району дислокации иностранных наемников украинских войск, сообщает Runews24.

Также удалось пресечь действия двух диверсионно-разведывательных групп Украины. Это произошло возле Лимана Первого и Берестового. В результате Киев потерял около 30 человек личного состава, а также два пикапа.