В США рассказали об угрозе Вашингтону от наемников на Украине

Как минимум 16 американцев погибли в боевых действиях на Украине, сообщает Washington Post.

По данным издания, они воевали как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения властей США о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьезная опасность.

В статье говорится, что около 20 тысяч американских граждан заявили о желании присоединиться к иностранному легиону Украины, который платит от 500 до 3500 долларов в месяц при заключении контракта на несение службы в течение нескольких месяцев.

Оставшиеся в живых говорят, что решение обменять относительную безопасность дома на боевые действия в чужой стране было вдохновлено теми же демократическими идеалами, которые лежат в основе службы в вооруженных силах США: любовь к свободе, презрение к тирании. Иногда на выбор влияло и желание избежать личных неурядиц или жажда действия.

Читатели негативно оценили журналистский материал о погибших на Украине наемниках из США.

Пользователь Craeus заявил, что это не американская война, а у наемников есть выбор.

NoVa_type считает, что отправиться воевать за другую страну в далекие земли – не самая лучшая идея.