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КНДР будет следить за американскими военными из космоса

В июне текущего года КНДР планирует запустить разведывательный спутник. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на заместителя председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бен Чхоля. Предполагается, что спутник будет использоваться для наблюдения за военной деятельностью США. Зампред обвинил Вашингтон во «враждебных действиях по воздушному шпионажу» на Корейском полуострове и близ него.

КНДР будет следить за американскими военными из космоса
© ТАСС

Военный разведывательный спутник КНДР номер один, запуск которого намечен на июнь, и различные разведывательные средства, которые должны пройти новые испытания, необходимы для отслеживания, наблюдения, распознавания, контроля и заблаговременного реагирования в режиме реального времени на опасные военные действия США и их приспешников, открыто проявляющих свое безрассудное стремление к агрессии с течением времени, и для укрепления военной готовности вооруженных сил КНДР, — говорится в сообщении ЦТАК.

Ранее Пхеньян уведомил Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня 2023 года. В середине мая инспекцию подготовки к запуску первого военного разведывательного спутника страны провели глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью.

При этом в Японии запуски спутников Северной Кореи считают предлогом для пуска баллистических ракет.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио, Вашингтон и Сеул будут настоятельно призывать Пхеньян отказаться от запуска спутника. По его словам, японский премьер-министр Фумио Кисида поручил профильным ведомствам собирать и своевременно предоставлять населению информацию о действиях КНДР и быть в полной готовности.

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