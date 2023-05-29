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Зеленский: Киев утвердил сроки начала движения ВСУ

Киев утвердил сроки начала движения вооруженных сил (ВСУ) для участия в контрнаступлении на армию РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Киев утвердил сроки начала движения ВСУ
© Официальный сайт президента Украины

«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — написал в своем telegram-канале Владимир Зеленский.

Ранее URA.RU рассказало, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о скором переходе к активной фазе боевых действий. Российский военный обозреватель полковник Геннадий Алехин считает, что в контрнаступлении примут участие войска ВСУ, прошедшие обучение на базах НАТО за рубежом.

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