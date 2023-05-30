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США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи

В Министерстве обороны США рассказали о намерении Вашингтона объявить в среду, 31 мая, о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

США выделят новый пакет военной помощи Украине
© globallookpress.com

«Мы рассчитываем объявить о нем завтра», — заявил представитель Пентагона.

Он не стал приводить подробности того, что именно Соединенные Штаты намерены передать Киеву.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, поставлять которые ранее Вашингтон категорически отказывался из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.

Байден не исключил отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, в свою очередь, выразил уверенность в получении Киевом истребителей Eurofighter. Он подчеркнул, что для Украины нет ничего нереалистичного.

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