В Госдуму внесли законопроект о наказании за найм без документов воинского учета

Депутаты законодательного собрания Калужской области внесли в Государственную думу законопроект, в рамках которого предусматривается увеличение административных штрафов для работодателей за найм не представивших документы воинского учета военнообязанных. Об этом пишет ТАСС.

Документ размещен в понедельник, 29 мая, в думской электронной базе.

Депутаты предложили выделить в отдельный состав в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) заключение работодателями трудовых договоров с военнообязанными и призывниками, которые не предоставили документов воинского учета.

За это нарушение предлагается ввести штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также авторы законопроекта полагают, что следует усилить ответственность за несообщение руководителем в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете - ввести штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей.