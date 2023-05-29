В Херсонской области полицейские уничтожили оставленные ВСУ боеприпасы

В Херсонской области полицейские уничтожили оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) схроны с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

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По данным ведомства, во время поисковых мероприятий правоохранители нашли недалеко от поселка Чаплинка три артиллерийских снаряда, пять снарядов от реактивной системы залпового огня «Град», два стартовых двигателя от ручного противотанкового гранатомета и 115 головных взрывателей. Опасные предметы сотрудники МВД уничтожили накладным зарядом на месте.