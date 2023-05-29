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В Херсонской области полицейские уничтожили оставленные ВСУ боеприпасы

В Херсонской области полицейские уничтожили оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) схроны с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

В Херсонской области полицейские уничтожили оставленные ВСУ боеприпасы
© Lenta.ru

По данным ведомства, во время поисковых мероприятий правоохранители нашли недалеко от поселка Чаплинка три артиллерийских снаряда, пять снарядов от реактивной системы залпового огня «Град», два стартовых двигателя от ручного противотанкового гранатомета и 115 головных взрывателей. Опасные предметы сотрудники МВД уничтожили накладным зарядом на месте.

Кроме того, в самом поселке Чаплинка полицейские нашли полиэтиленовый пакет с 16,5 килограмма артиллерийского пороха в недостроенном здании, а около села Владимиро-Ильинка Новотроицкого МО они изъяли из тайника цинк с винтовочными патронами со следами коррозии, два запечатанных цинка со 160 неизвестными патронами, шесть пороховых ускорителей, два станковых гранатомета, противотанковую управляемую ракету и другие боеприпасы.

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