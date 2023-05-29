ЦАР ведет переговоры с РФ о создании военной базы

Центрально-Африканская республика ведет с Россией переговоры о строительстве военной базы в ЦАР, даты пока не определенны. Об этом «РИА Новости» сообщил главы Минобороны республики Клод Рамо Биро.

По его словам, страны провели переговоры «по этому поводу» и продолжают обсуждать детали. Также министр заявил, что в связи с продолжающимися проблемами в сфере безопасности Москва «выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью».