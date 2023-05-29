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16 минут назад

ЦАР ведет переговоры с РФ о создании военной базы

Елена Прошина

Центрально-Африканская республика ведет с Россией переговоры о строительстве военной базы в ЦАР, даты пока не определенны. Об этом «РИА Новости» сообщил главы Минобороны республики Клод Рамо Биро.

ЦАР ведет переговоры с РФ о создании военной базы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, страны провели переговоры «по этому поводу» и продолжают обсуждать детали. Также министр заявил, что в связи с продолжающимися проблемами в сфере безопасности Москва «выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью».

Ранее посол республики в РФ Леон Додону-Пунагаза сообщал, что страна заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории.

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