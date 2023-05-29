Военный эксперт заявил про усиление ОДКБ

Вообще объединение нашего ПВО с Киргизией очень своевременно. Потому что ситуация на границе Афганистаном не очень. Там с талибами американцы заигрывать стали. То есть много чего интересного происходит. Говорящего о том, что в принципе, по линии ОДКБ и прочего в практической плоскости процессы идут, несмотря ни на что, — заявил Дандыкин.