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Военный эксперт заявил про усиление ОДКБ после объединения ПВО с Киргизией

Объединение систем ПВО России и Киргизии будет способствовать в том числе усилению позиции ОДКБ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он уточнил, что объединение выглядит очень своевременно в том числе из-за сложной ситуации на границе с Афганистаном.

Военный эксперт заявил про усиление ОДКБ
© News.ru

Вообще объединение нашего ПВО с Киргизией очень своевременно. Потому что ситуация на границе Афганистаном не очень. Там с талибами американцы заигрывать стали. То есть много чего интересного происходит. Говорящего о том, что в принципе, по линии ОДКБ и прочего в практической плоскости процессы идут, несмотря ни на что, — заявил Дандыкин.

Ранее он предположил, что объединение сил ПВО России и Киргизии поможет защитить границу страны на тех направлениях, откуда могут прилететь беспилотники. По его словам, это важно, поскольку российские пограничники ушли из Киргизии и Таджикистана, где вовсю процветает наркотрафик. Также совместная система ПВО, которая очень хорошо себя показала в Белоруссии, должна будет прикрывать и российскую авиационную базу в Канте.

29 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании объединенной системы противовоздушной обороны с Киргизией, тем самым ратифицировав соглашение, подписанное в августе 2022 года. Официальным представителем по этому вопросу в парламенте назначен замминистра обороны Николай Панков.

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