Израиль успешно испытал морскую версию «Железного купола»

Израильский Военно-морской флот успешно завершил серию многоуровневых испытаний на перехват с использованием морской версии системы ПРО «Железный купол». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Морской «Железный купол», получивший название C-Dome, является совместным проектом ВМФ и Организации противоракетной обороны Израиля (IMDO).

Во время испытаний C-Dome успешно перехватил ракеты, представлявшие условную угрозу инфраструктуре и стратегическим активам Израиля в его исключительной экономической зоне.

В ноябре 2022 года ВМФ Израиля уже провел успешные тесты C-Dome, но испытания, проведенные 29 мая, включали гораздо более широкий спектр существующих и будущих угроз, включая крылатые ракеты и беспилотники. Также была проверена связь между бортовыми и наземными системами и протестирован новый радар, разработанный для защиты исключительной экономической зоны Израиля.

Израильская армия решила не размещать батареи «Железного купола» на нефтяных платформах из соображений безопасности - вместо этого C-Dome разместили на корветах Sa'ar 6. На вооружение армии C-Dome появится примерно через год.