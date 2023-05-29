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18 минут назад

Израиль успешно испытал морскую версию «Железного купола»

Мария Иванова

Израильский Военно-морской флот успешно завершил серию многоуровневых испытаний на перехват с использованием морской версии системы ПРО «Железный купол». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израиль успешно испытал морскую версию «Железного купола»
Фото: YoutubeYoutube

Морской «Железный купол», получивший название C-Dome, является совместным проектом ВМФ и Организации противоракетной обороны Израиля (IMDO).

Во время испытаний C-Dome успешно перехватил ракеты, представлявшие условную угрозу инфраструктуре и стратегическим активам Израиля в его исключительной экономической зоне.

В ноябре 2022 года ВМФ Израиля уже провел успешные тесты C-Dome, но испытания, проведенные 29 мая, включали гораздо более широкий спектр существующих и будущих угроз, включая крылатые ракеты и беспилотники. Также была проверена связь между бортовыми и наземными системами и протестирован новый радар, разработанный для защиты исключительной экономической зоны Израиля.

Израильская армия решила не размещать батареи «Железного купола» на нефтяных платформах из соображений безопасности - вместо этого C-Dome разместили на корветах Sa'ar 6. На вооружение армии C-Dome появится примерно через год.

C-Dome дополняет существующий набор из четырех уровней обороны Израиля: это «Железный купол», многоуровневая система ПРО «Праща Давида», а также комплексы «Хец 2» и «Хец 3».

Армия,
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