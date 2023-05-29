У Вооруженных сил РФ есть возможность отреагировать на планы стран Запада обучать летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Дания и Нидерланды пытаются быть в первых рядах по обучению украинцев из-за своего желания «понравиться гегемону».

«Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что не сомневается в наличии у ВС РФ возможностей на это среагировать.

Напомним, что президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию F-16 и иных истребителей четвертого поколения, которые производят на Западе.