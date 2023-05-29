Лавров заявил о готовности РФ ответить на поставки истребителей Украине

У российских войск есть средства, чтобы ответить на возможные поставки Украине западных истребителей F-16. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Кению заявил глава МИД России Сергей Лавров, трансляция мероприятия велась на YouTube.

«Я не сомневаюсь, что наши Вооруженные силы имеют возможность на это среагировать», — ответил на соответствующий вопрос министр.

Ранее начальник авиации командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины бригадный генерал Сергей Голубцов заявил, что для превосходства в воздухе на отдельном направлении Киеву понадобится по крайней мере три-четыре эскадрильи F-16 по 12-16 истребителей.