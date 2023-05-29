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В России разработают новую индивидуальную армейскую аптечку

Российские военные медики разрабатывают новую индивидуальную армейскую аптечку. Об этом сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов, передает РИА Новости.

В России разработают новую индивидуальную армейскую аптечку
© globallookpress.com

«Нами ведется разработка перспективной аптечки 2024 года. Перечень наименований, входящих в ее состав, увеличен до 25. В том числе, средствами для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса», — сказал он на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему совершенствования оказания первой помощи.

Ранее в мае стало известно, что компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») начала поставки новых всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

В том же месяце в концерне «Калашников» сообщили, что предприятие «НИИ стали», входящее в концерн, запустило серийное производство титановых бронешлемов «Эльбрус-Т».

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