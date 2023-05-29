В России разработают новую индивидуальную армейскую аптечку

«Нами ведется разработка перспективной аптечки 2024 года. Перечень наименований, входящих в ее состав, увеличен до 25. В том числе, средствами для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса», — сказал он на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему совершенствования оказания первой помощи.