$79.97-0.0285.92+0.04

Стало известно об ударе по ЗРК Patriot в Киеве

По зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot американского производства, находящемуся в районе аэропорта Жуляны в Киеве, был нанесен удар. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Стало известно об ударе по ЗРК Patriot в Киеве
© lenta.ru

«Нанесен удар по ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны. Об этом сообщают местные источники», — говорится в публикации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города утром 29 мая произошли взрывы. Он призвал население оставаться в укрытиях. Уточнялось, что экстренные службы выехали на место взрывов. Кроме того, ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе аэропорта Жуляны виден дым. В Киеве и области власти объявили воздушную тревогу, сирены сработали незадолго до первых сообщений о взрывах.

Ночью в столице Украины также произошла серия мощных взрывов, в Нацполиции Киевской области заявляли о повреждениях объектов инфраструктуры.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий