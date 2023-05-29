Стало известно об ударе по ЗРК Patriot в Киеве

По зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot американского производства, находящемуся в районе аэропорта Жуляны в Киеве , был нанесен удар. Об этом пишет Telegram -канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Нанесен удар по ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны. Об этом сообщают местные источники», — говорится в публикации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города утром 29 мая произошли взрывы. Он призвал население оставаться в укрытиях. Уточнялось, что экстренные службы выехали на место взрывов. Кроме того, ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе аэропорта Жуляны виден дым. В Киеве и области власти объявили воздушную тревогу, сирены сработали незадолго до первых сообщений о взрывах.