Силы НАТО заблокировали доступ к зданиям муниципалитета в Косово

Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали доступ к зданиям муниципалитета на севере самопровозглашенной республики. Об этом сообщает портал Kosovo online.

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Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косова, экипированных для разгона демонстраций, стали собираться граждане, требующие пропустить их на работу и вывести приштинскую полицию из административных сербских зданий. Силы НАТО пропустили митингующих сербов, а косовская полиция распылила в их сторону слезоточивый газ.

Сербы не участвовали в местных выборах и отказываются принимать албанских представителей у власти в муниципалитетах.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в попытках вести себя как глава Украины Владимир Зеленский.