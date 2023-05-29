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10 минут назад

Силы НАТО заблокировали доступ к зданиям муниципалитета на севере Косово

Lenta.ru

Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали доступ к зданиям муниципалитета на севере самопровозглашенной республики. Об этом сообщает портал Kosovo online.

Силы НАТО заблокировали доступ к зданиям муниципалитета в Косово
Фото: lenta.rulenta.ru

Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косова, экипированных для разгона демонстраций, стали собираться граждане, требующие пропустить их на работу и вывести приштинскую полицию из административных сербских зданий. Силы НАТО пропустили митингующих сербов, а косовская полиция распылила в их сторону слезоточивый газ.

Сербы не участвовали в местных выборах и отказываются принимать албанских представителей у власти в муниципалитетах.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в попытках вести себя как глава Украины Владимир Зеленский.

Подобное стремление, по его мнению, в скором времени приведет к обострению в Косово, поскольку сербы больше не намерены это терпеть. «Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», — сказал Вучич. Он отметил, что глава косовского правительства ведет себя крайне безответственно и выступает с провокационными заявлениями.

Армия,Александр Вучич,Владимир Зеленский,НАТО,Горячая новость,
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