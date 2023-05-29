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Власти Хмельницкого подтвердили удар по объектам ВСУ

Удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне ночью подтвердили в администрации Хмельницкого, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Власти Хмельницкого подтвердили удар по объектам ВСУ
© lenta.ru

По словам властей города, удары пришлись на склады топлива и боевых материальных ценностей. Над ликвидацией же пожаров действуют роботы.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на подконтрольной им территории Донецкой народной республики.

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