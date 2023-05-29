Украина атаковала российский приграничный регион дронами и минометами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суземский район приграничной Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Фото: lenta.ru lenta.ru

По информации авторов поста, есть разрушения в атакованном беспилотниками селе Зернове, а также в населенном пункте Алешковичи, по которому нанесли удар из минометов. В некоторых домах выбиты стекла во всех окнах.

Как пишет канал, всего было зафиксировано около 10 прилетов по территории российского региона. Пострадавших нет.