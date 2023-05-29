Украина атаковала российский приграничный регион дронами и минометами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суземский район приграничной Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации авторов поста, есть разрушения в атакованном беспилотниками селе Зернове, а также в населенном пункте Алешковичи, по которому нанесли удар из минометов. В некоторых домах выбиты стекла во всех окнах.
Как пишет канал, всего было зафиксировано около 10 прилетов по территории российского региона. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что в ночь на 29 мая Украина в течение полутора часов обстреливала село Чуровичи Климовского района Брянской области. Около полуночи беспилотник противника сбросил взрывчатку, повредив припаркованный КамАЗ. Через некоторое время другой дрон сбросил еще один боеприпас.