В порту Одессы возник пожар после удара ВС РФ

«Обломки сбитого дрона упали на территории портовой инфраструктуры. Более подробно — несколько позже», — написал Братчук, его слова передает украинское издание «Укринформ». Позже он добавил, что в результате падения дрона в порту Одессы начался пожар. Он отметил, что возгорание было быстро ликвидировано, а информация о разрушениях уточняется.