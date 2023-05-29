Войска Украины практически истратили турецкие беспилотники Bayraktar

Российские войска уничтожили практически все турецкие беспилотные аппараты Bayraktar TB2, предоставленные Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Business Insider.

Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА как Bayraktar TB2 хорошо работают в тех условиях, когда противник не обладает сложными системами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако российские войска в короткие сроки прибегли к комплексам РЭБ и сбили огромное количество украинских дронов.

По словам Бендетта, относительно медленный и низколетящий дрон, Bayraktar может стать целью для ряда качественных систем ПВО. Это показали конфликты в Ливии и Нагорном Карабазе, заявил эксперт.

Аналитик добавил, что украинские войска лишились важного стратегического ударного средства. Остающиеся у ВСУ турецкие БПЛА задействуют для наблюдения и разведки, не применяя их в боях.

Турция с 2018 года предоставляет Украине ударные беспилотники Bayraktar ТB-2 производства частной компании «Baykar Makina».