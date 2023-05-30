ВМФ России получит до 36 кораблей, катеров и судов в 2023 году

В нынешнем году Военно-морской флот России получит на вооружение до 36 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Шесть из них уже передали морякам.

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Об этом на заседании Военного совета ВМФ в Адмиралтействе заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства. Он отметил, что подготовлены экипажи кораблей и подводных лодок, проведено слаживание тактических групп. Подразделения береговых войск участвуют в специальной военной операции, выполняют поставленные задачи в Сирии.

Главком Евменов добавил, что по итогам зимнего периода обучения в вопросах оперативной подготовки отметили Северный и Тихоокеанский флоты, в большинстве позиций по боевой подготовке лидировал Черноморский флот.