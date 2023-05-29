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RusVesna: Американская ракета Patriot чуть не уничтожила маршрутку в Киеве

Ракета американского зенитного комплекса Patriot еда не уничтожила маршрутку посреди Киева, упав всего в метре от нее. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Американская ракета Patriot чуть не уничтожила маршрутку в Киеве
© Вечерняя Москва

Военкоры опубликовали видеоролик, на котором запечатлен момент падения обломков ракеты посреди дороги с оживленным движением. На кадрах видно, как обломки американской ракеты едва не падают на автобус с людьми, который успевает отъехать в самый последний момент.

Недавно в Киеве и его области третий раз за день была объявлена воздушная тревога. Ее также объявили в Черниговской области.

Украинское издание Klymenko Time пишет, что в Киеве утром 29 мая прогремел мощный взрыв. Как уточняется, «дым виден со стороны аэропорта Жуляны».

Российские военкоры сообщили, что армия РФ наносит удары по Киеву гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

В результате ночных ударов в Хмельницкой области на Украине поврежден военный объект. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и боевых материальных ценностей.

В Одесской области повредили объекты портовой инфраструктуры. Воздушная тревога в регионе продолжалась почти четыре часа.

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