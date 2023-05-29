Мобилизация: последние новости на сегодня 29 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 мая 2023, в материале «Рамблера».

Юрист раскрыл, кого из россиян могут не выпустить за границу

Россиянам, допущенным к государственной тайне, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также обвиняемым, подозреваемым или осужденным по уголовному делу запрещается выезд за границу. Об этом напомнил генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель в беседе с URA.RU.

Он уточнил, что основанием для запрета также могут стать долги и наличие исполнительного производства. При этом мера ограничения коснется гражданина только в случае большой суммы долга или длительного уклонения от его погашения.

Юрист также выделил детей, которым родители до достижения совершеннолетнего возраста могут запретить выезд за границу без указания каких-либо причин.

В Новосибирской области участник СВО погасил долг по алиментам в 740 тысяч рублей

Житель города Карасука Новосибирской области вернулся из зоны боевых действий на территории Украины и погасил долг по алиментам в 740 тысяч рублей. Об этом пишет «Прецедент» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП России.

Как пояснили в ведомстве, у 35-летнего мужчины трое детей, его общий долг по алиментам достиг 740 тысяч, так как он в течение долгих лет не платил их и скрывался от судебных приставов.

Однако осенью прошлого года он отправился на военную службу по контракту и уведомил об этом приставов. В мае он вернулся домой и смог полностью погасить все долги по алиментам, говорится в сообщении.

Омских призывников отправили на военную службу

В Омске прошли торжественные церемонии проводов призывников, которые будут проходить военную службу в подразделениях Национальной гвардии. Об этом пишет «ПульсLive».

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко выступил на мероприятии с речью и заявил, что жители Сибири всегда отличались стойкостью и мужеством. Он выразил уверенность в силе и самоотверженности своих соотечественников.