Российский «Солнцепек» поразил украинский опорный пункт в Донбассе

Российские военные Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом противника на сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщил командир расчета с позывным «Урал», передает РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».
«Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — подчеркнул командир расчета.
«Урал» добавил, что это является рядовой работой по уничтожению противника. Он пояснил, что в основном средний расход по цели составляет один-два термобарических снаряда, поскольку «появился боевой опыт, увеличилась точность, стали работать гораздо эффективней».