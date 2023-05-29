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Российский «Солнцепек» поразил украинский опорный пункт в Донбассе

Российские военные Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом противника на сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщил командир расчета с позывным «Урал», передает РИА Новости.

Российский «Солнцепек» поразил украинский опорный пункт в Донбассе
© globallookpress.com

По его словам, удар был нанесен расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

«Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — подчеркнул командир расчета.

«Урал» добавил, что это является рядовой работой по уничтожению противника. Он пояснил, что в основном средний расход по цели составляет один-два термобарических снаряда, поскольку «появился боевой опыт, увеличилась точность, стали работать гораздо эффективней».

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