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24 минуты назад

Столтенберг поздравил Эрдогана с победой на выборах

ТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции и выразил желание вместе готовить саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

Столтенберг поздравил Эрдогана с победой на выборах
Фото: ТАССТАСС

"Поздравления, президент Эрдоган, с вашим переизбранием. Я ожидаю продолжения нашей совместной работы и подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле", - написал Столтенберг в воскресенье вечером в Twitter.

Многие наблюдатели в Брюсселе считают, что НАТО постарается убедить Турцию объявить на саммите в Вильнюсе о своем согласии на прием в альянс Швеции.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.

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