Израиль нанес удары по Дамаску
По данным информационного агентства SANA, средства противовоздушной обороны Сирии успешно отразили несколько запущенных ракет.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в результате обстрела армией Израиля сектора Газа погиб гражданин России. Ракета угодила в квартиру, где жил мужчина. Вместе с россиянином погибли его жена и сын.
Всего же в результате израильского обстрела в секторе Газа погибли девять человек. Также еще несколько жителей получили различные ранения.
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