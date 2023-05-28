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ТАСС: в Бердянске Запорожской области отработала система противовоздушной обороны

Оперативные службы Запорожской области сообщили, что в городе Бердянск сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

В Бердянске отработала система противовоздушной обороны
© РИА Новости

«В Бердянске успешно отработала система ПВО ВС России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в небе над Мариуполем сработала система противовоздушной обороны, в результате чего была сбита ракета Вооруженных сил Украины. Также система ПВО работала в небе над Волновахой.

«Над Мариуполем отработала система ПВО, сбита ракета противника. Активно работает ПВО и над Волновахой», — сообщил представитель силовых структур ДНР.

В Мариуполе сработала система ПВО

19 мая представитель силовых структур Донецкой народной республики заявил, что в районе старого аэропорта на юго-западе Мариуполя произошли взрывы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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