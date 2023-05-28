СМИ: Россия уничтожила все украинские "Байрактары"

Украинский флот ударных беспилотников Bayraktar TB2 практически полностью уничтожен Вооруженными силами России. Оставшиеся экземпляры используются только для разведки и наблюдения. Об этом сообщает издание Business Insider.

Издание отмечает, что Bayraktar являются хорошим оружием, если у противника нет эффективных систем ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Поэтому турецкие беспилотники ВСУ изначально были обречены в противостоянии с мощными огневыми средствами РФ.

«Беспилотники Bayraktar TB2 были провозглашены спасителем Украины и будущим военных действий. Через год они практически исчезли», - пишет издание.

Зарубежные аналитики считают, что в начале СВО Россия была уязвима для ударов беспилотников. Однако вскоре ВС РФ адаптировались, начали применять усовершенствованные средства радиоэлектронной борьбы, и с тех пор «успешно сбивают и глушат многие украинские беспилотники».

«Как только российские военные серьезно взялись за дело, они смогли сбить много TB2», - сказал Сэмюэл Бендетт, эксперт по беспилотникам из Центра военно-морского анализа.

По словам Бендетта, сейчас Украина использует TB2 для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не для атак.

В Киеве утверждали, что в прошлом году получили 50 беспилотников TB2. Командующий силами ПВО России генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что российские войска в апреле уничтожили более 100 вражеских беспилотников.