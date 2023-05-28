Губернатор рассказал о составе зашедшей в Белгородскую область ДРГ

"Несколько жителей говорили о том, что глава Козинского сельского поселения Игорь Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна. Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей", - отметил Гладков.