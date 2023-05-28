Российские войска поразили пункт дислокации наемников под Харьковом

Российские войска нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в районе города Богодухов Харьковской области. Об этом в воскресенье, 28 мая, журналистам доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По данным оборонного ведомства, также в районах населенных пунктов Торецк Донецкой народной республики и Новоандреевка Запорожской области российские военнослужащие поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в боевых действиях на Украине против России участвуют свыше двух тысяч наемников из 71 страны.