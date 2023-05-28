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Колонна военной техники проехала по Москве и попала на видео

Колонна военной техники проехала по столице в День пограничных войск. Видео опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

По имеющейся информации, москвичам показали технику, находившуюся на вооружении Пограничных войск КГБ СССР и России. Среди образцов можно было увидеть грузопассажирский автомобиль УАЗ-469, пограничную машину повышенной проходимости ГАЗ-66.

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Кроме того, в колонне можно было заметить бронетранспортер БТР-40, который использовался преимущественно в 50-х годах прошлого века и современный бронированный разведывательно-дозорный автомобиль ЗС-99.

Ранее для репетиции парада Победы по центральным улицам Москвы также проехала колонна военной техники.

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