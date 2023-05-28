$79.97-0.0285.92+0.04

В России создадут дрон со снайперской винтовкой

Российская компания LobaevArms рассказала о своём новом проекте — FPV-дроне «снайперского назначения».

В России создадут дрон со снайперской винтовкой
© LobaevArms

Представители бренда заявили, что их специалисты активно трудятся над данным проектом, поскольку использование высокоточных снайперских винтовок с помощью беспилотных летательных аппаратов может полностью изменить характер боевых действий.

Дрон-снайпер, оснащённый специальной винтовкой, может эффективно устранять противников с безопасного расстояния, оставаясь невидимым для огня противника.

Основной преимуществом такого дрона является его возможность получать данные о местонахождении противника и осуществлять точные выстрелы.

Это открывает новые перспективы ведения операций безопасно и эффективно. Такой технологический прорыв может изменить принципы применения силы и суровость боевых действий.

Отметим, что проект разработки FPV-дрона снайперского назначения от Lobaev Arms представляет собой важный шаг в развитии беспилотных технологий в военной сфере.

Он демонстрирует стремление России к инновациям в области военного прогресса и укреплению своей обороноспособности.

20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий