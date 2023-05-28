В России создадут дрон со снайперской винтовкой

Российская компания LobaevArms рассказала о своём новом проекте — FPV-дроне «снайперского назначения».

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Представители бренда заявили, что их специалисты активно трудятся над данным проектом, поскольку использование высокоточных снайперских винтовок с помощью беспилотных летательных аппаратов может полностью изменить характер боевых действий.

Дрон-снайпер, оснащённый специальной винтовкой, может эффективно устранять противников с безопасного расстояния, оставаясь невидимым для огня противника.

Основной преимуществом такого дрона является его возможность получать данные о местонахождении противника и осуществлять точные выстрелы.

Это открывает новые перспективы ведения операций безопасно и эффективно. Такой технологический прорыв может изменить принципы применения силы и суровость боевых действий.

Отметим, что проект разработки FPV-дрона снайперского назначения от Lobaev Arms представляет собой важный шаг в развитии беспилотных технологий в военной сфере.