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Пилоты ВВС США уверены, что самолеты F-16 не изменят расклад сил для Украины

Истребители F-16, поставки которых украинские военные пытаются представить как потенциальный переломный момент в конфликте с Россией, на самом деле не смогут изменить правил игры. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пилотов ВВС США, которые летали на этих самолетах.

Bloomberg: истребители F-16 уязвимы для новейших российских ракет
© U.S. Air Force/AP

Пилоты утверждают, что самолеты "будут либо использоваться исключительно для обороны, либо задействованы в операциях с очень высоким риском".

Военный аналитик Белл: F-16 могут разочаровать Киев

Bloomberg пишет, что F-16, которые, скорее всего, будут отправлены на Украину, будут иметь радары меньшего радиуса действия и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские реактивные самолеты и средства ПВО.

"Это означает, что украинцам, возможно, придется умерить заявленные ожидания, что F-16 позволят им установить превосходство в воздухе, сбивать крылатые ракеты и новейшие самолеты противника, уничтожать живую силу и артиллерию на поле боя и даже топить корабли в Черном море", - говорится в статье.

По словам бывшего пилота F-16 ВВС США Джона Венейбла, если бы они совершали полет над российскими позициями, чтобы уничтожить артиллерию или средства ПВО, пилоты украинских F-16 были бы обнаружены российскими радарами задолго до того, как приблизились бы достаточно близко, чтобы выстрелить.

Некоторые заявленные украинцами цели для F-16, такие как сбивание крылатых ракет, действительно неосуществимы, уверен пилот Дэн Хэмптон, который совершил 151 боевой вылет на F-16.

Ранее военный аналитик Шон Белл высказал мнение, что истребители F-16, которые Запад намерен передать Украине, не соответствуют ожиданиям Киева.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявлял, что истребители F-16 не являются "волшебным оружием".

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