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Российский полковник раскрыл тактику контрнаступления ВСУ

Российский военный обозреватель Виктор Литовкин назвал совершение Киевом террористических актов частью тактики контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова полковника в отставке в воскресенье, 28 мая, публикует URA.RU.

Российский полковник рассекретил тактику контрнаступления ВСУ
© РИА Новости

По словам полковника, на подобный шаг Украина идет из-за отсутствия ресурсов и возможностей для массированной атаки. Он назвал Украину террористическим государством, объясняя свою позицию многолетними нападениями на жителей Донбасса, обстрелами Донецка, Макеевки, Луганска и Белгородской области.

«Это все террористические акции и часть контранаступа», — раскрыл тактику ВСУ Литовкин.

Российский полковник убежден, что ВСУ могут решиться на контрнаступление имеющимися у них силами только в случае давления поддерживающих их стран Запада. При этом без достаточной поддержки авиации и систем ПВО Украину гарантировано ждет «чудовищная катастрофа».

Подоляк: контрнаступление не имеет определенной даты

28 мая полковник в отставке Геннадий Алехин предупредил о прибытии двух обученных в НАТО корпусов ВСУ для наступления.

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