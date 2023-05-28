Российский полковник рассекретил тактику контрнаступления ВСУ

Российский военный обозреватель Виктор Литовкин назвал совершение Киевом террористических актов частью тактики контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова полковника в отставке в воскресенье, 28 мая, публикует URA.RU.

По словам полковника, на подобный шаг Украина идет из-за отсутствия ресурсов и возможностей для массированной атаки. Он назвал Украину террористическим государством, объясняя свою позицию многолетними нападениями на жителей Донбасса, обстрелами Донецка, Макеевки, Луганска и Белгородской области.

«Это все террористические акции и часть контранаступа», — раскрыл тактику ВСУ Литовкин.

Российский полковник убежден, что ВСУ могут решиться на контрнаступление имеющимися у них силами только в случае давления поддерживающих их стран Запада. При этом без достаточной поддержки авиации и систем ПВО Украину гарантировано ждет «чудовищная катастрофа».