Мобилизация: последние новости на сегодня 28 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 мая 2023, в материале «Рамблера».

Силовики поймали часть сбежавших экс-заключенных в зоне СВО. Одного дезертира застрелили его сослуживцы

Семеро военнослужащих, которые являются бывшими заключенными, самовольно покинули расположение воинской части в районе Соледара в ДНР, сообщает «Лента.ру».

Мужчины имели при себе оружие. По предварительной информации, побег произошел 24 мая. Беглецы якобы убили сотрудника Министерства государственной безопасности ЛНР, который пытался их остановить. Военнослужащие уехали на нескольких автомобилях.

Позже поймали троих из них. Это произошло в районе Брянки на территории ЛНР. В момент задержания беглецы находились в кафе в нетрезвом состоянии. Одного дезертира при попытке сдаться застрелили его же сослуживцы.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали еще двоих. Ведутся поиски последнего солдата.

Контрактники из ХМАО отправились служить в зону СВО

Жители Ханты-Мансийска из числа военнослужащих по контракту отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщает издание «Ура.ру»

Они будут нести службу в составе именного батальона Югры. Перед этим они пройдут боевое слаживание. По словам мужчин, заключить контракт их заставило чувство патриотизма. В ряды бойцов вступил также один из руководителей гуманитарной миссии на Донбассе Александр Иванов.

Ранее стало известно, что в войсковую часть №3442 в закрытом административном территориальном образовании Трехгорный в Челябинской области идет набор военнослужащих по контракту. Им единовременно выплатят 195 тысяч рублей.

В Макеевку привезли помощь для бойцов СВО из Екатеринбурга

В населенный пункт Макеевка в ДНР из Екатеринбурга доставили помощь для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».