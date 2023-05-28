$79.97-0.0285.92+0.04
10 минут назад

Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении

Елена Прошина

Киев использовал анонс предстоящего контрнаступления, чтобы получить от западных партнеров больше оружия, сообщил 19fortyfive экс-офицер американских военно-морских сил, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс.

Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, лидеры Украины использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки вооружений со стороны Запада. Так эксперт прокомментировал тот факт, что анонсированное весеннее контрнаступление украинской армии так и не состоялось, несмотря на то, что скоро начнется лето.

«Где же оно?», — задался вопросом Холмс.

Аналитик считает, что даже если предположить, что Украина могла изначально задумывать такую стратегию для использования эффекта неожиданности, то эта идея не сработала, и неожиданным это наступление точно не станет.

Целенаправленный прорыв кажется для Украины лучшим подходом, чем общий натиск с опорой на массированные силы, в то время как несколько одновременных наступлений невозможны. В целом масса не является союзником Украины в конфликте. Но локально она может быть на стороне ВСУ, помогая нападающим одолеть российских защитников в определенном месте в течение ограниченного времени. Вопрос в том, есть ли у украинской армии силы и вооружение, чтобы использовать прорыв в российский тыл, сворачивая российских защитников, захватывая и удерживая территорию, отметил бывший офицер.

Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий