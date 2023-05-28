Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении

По его словам, лидеры Украины использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки вооружений со стороны Запада. Так эксперт прокомментировал тот факт, что анонсированное весеннее контрнаступление украинской армии так и не состоялось, несмотря на то, что скоро начнется лето.

Аналитик считает, что даже если предположить, что Украина могла изначально задумывать такую стратегию для использования эффекта неожиданности, то эта идея не сработала, и неожиданным это наступление точно не станет.

Целенаправленный прорыв кажется для Украины лучшим подходом, чем общий натиск с опорой на массированные силы, в то время как несколько одновременных наступлений невозможны. В целом масса не является союзником Украины в конфликте. Но локально она может быть на стороне ВСУ, помогая нападающим одолеть российских защитников в определенном месте в течение ограниченного времени. Вопрос в том, есть ли у украинской армии силы и вооружение, чтобы использовать прорыв в российский тыл, сворачивая российских защитников, захватывая и удерживая территорию, отметил бывший офицер.