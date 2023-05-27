Военные эксперты назвали следующий город, который падет Артемовска

Киев в ближнесрочной перспективе может утратить контроль над Часовым Яром, полагают эксперты портала Military Watch Magazine. Об этом пишет РИА «Новости».

«Следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артемовска», - подчеркнули аналитики.

Эксперты напомнили, что глава Украины Владимир Зеленский предупреждал ранее о катастрофических последствиях для Украины в случае утраты Артемовска. В частности, глава государства рассказал, что российские военные могут ударить в направлении Славянска и Краматорска.

По их данным, во время обороны этого Артемовска украинские военные понесли гигантские потери на фоне того, что россияне потеряли минимальное количество бойцов.