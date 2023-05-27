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20 минут назад

Военэксперт объяснил, как российские самолеты защищаются от зенитных ракет

News.ru

Российские самолеты защищаются от возможных ракетных обстрелов при помощи специальных средств радиоэлектронного воздействия по типу «Хибинов», заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, они искажают параметры сигнала, в результате чего ПВО противника труднее заметить цель. Речь идет как о трудностях с измерением расстояния до объекта, так и о задержке обнаружения и обо многих других функциональных возможностях.

Военэксперт объяснил, как российские самолеты защищаются от зенитных ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На многих, если не на всех наших самолетах, скорее всего, установлены комплексы бортовой обороны, радиоэлектронного воздействия. Те же «Хибины», о которых сложили немало легенд. Они предназначены для существенного снижения заметности самолетов для ЗРК противника, снижения возможности захвата самолета. Какой-то процент они обеспечивают, дают пилоту шанс уйти от атаки, — отметил Суконкин.

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Также он рассказал, что существует выброс дипольных отражателей, помехи, при которых ракета видит и самолет, и облако металлизированных лент, воспринимая последние как еще одно летательное средство. По словам военэксперта, ракета может выстрелить по ложной цели, однако шансы этого — 50 на 50. Помимо этого, летчик может маневрировать между снарядами, уточняет Суконкин.

Он отметил, что зенитные ракеты в среднем выдерживают перегрузку до 30G, в то время как самолеты — лишь до 9G.

Также есть тепловые ловушки для ракет с тепловой головкой наведения. Но «Стингеры» или «Иглы», если я не ошибаюсь, могут отличать ложную цель от истребителя. Но бывает, отличают, бывает, и нет, — добавил военэксперт.

13 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Брянской области были сбиты российские истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8. По его словам, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли. Минобороны РФ не комментировало произошедшее.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате падения вертолета в Клинцах пострадала женщина, которая была госпитализирована.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России может начаться контрспецоперация ВСУ, которая будет нарастать со временем. Так представитель Зеленского отреагировал на новость о падении воздушных судов в Брянской области.

Армия,Михаил Подоляк,Владимир Рогов,Александр Богомаз,Минобороны России,
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