Подоляк предрек новые вторжения диверсионных групп в Россию

Число вторжений в Россию диверсионных групп увеличится по мере того, как контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «будет набирать обороты». Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк , его цитирует издание The Guardian .

«Будет больше вторжений в Россию со стороны российских повстанческих групп, таких как рейд в Белгородской области ранее на этой неделе», — отметил политик.

При этом он добавил, что несмотря на то, что интенсивность контрнаступления растет, оно займет продолжительный период времени.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Ответственность за вторжение на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК).