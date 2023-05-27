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Подоляк предрек новые вторжения диверсионных групп в Россию

Число вторжений в Россию диверсионных групп увеличится по мере того, как контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «будет набирать обороты». Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его цитирует издание The Guardian.

Подоляк предрек новые вторжения диверсионных групп в Россию
© lenta.ru

«Будет больше вторжений в Россию со стороны российских повстанческих групп, таких как рейд в Белгородской области ранее на этой неделе», — отметил политик.

При этом он добавил, что несмотря на то, что интенсивность контрнаступления растет, оно займет продолжительный период времени.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Ответственность за вторжение на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК).

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