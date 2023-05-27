«Калашников» нарастит производство беспилотников

«Калашников» кратно увеличит свое производство беспилотных летательных аппаратов. Для этого в концерне создали специальное подразделение.

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В составе концерна «Калашников» откроется подразделение по производству беспилотников. В 2024 году с его помощью концерн кратно нарастит количество изготавливаемых аппаратов, заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. В то же время менеджер отказался называть точное количество запланированной к производству техники.

Основной задачей дивизиона специальных аппаратов станет производство комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами для поражения удаленных одиночных и групповых наземных объектов противника.