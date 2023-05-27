$79.97-0.0285.92+0.04

ВСУ указали на нехватку возможностей для контрнаступления

Пик военных возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолен, это указывает на перелом конфликта в пользу России. О такой нехватке заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

ВСУ указали на нехватку возможностей для контрнаступления
© Lenta.ru

По словам чиновника, разговоры о скором наступлении украинской армии являются элементом информационной войны. Он предположил, что командование в Киеве боится осуществить задуманное из-за риска потерпеть неудачу.

Украина потребовала от Германии ракеты, способные достать до Москвы

«Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолен — в войне произошел перелом, и враг просто боится. Наши военные готовы их встретить как положено — по-мужски», — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо оценил вероятность затопления первой линии обороны ВС России на левом берегу Днепра в случае, если Украина резко спустит воду из водохранилищ при гидроэлектростанциях. Такой сценарий он считает нереализуемым.

69
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий