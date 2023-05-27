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СМИ: в НАТО нет согласия по поводу предоставления Киеву графика вступления в альянс

Среди стран-членов НАТО нет согласия по вопросу предоставления Украине четкого графика вступления в альянс, передает в субботу агентство ANSA.

В НАТО нет согласия по предоставлению Киеву графика вступления в альянс
© globallookpress.com

По его данным, часть стран настаивает на том, чтобы Украине предложили такой график уже в июле на саммите в Вильнюсе.

Как утверждал портал Euractiv, инструмент СУН позволит Киеву быть в таком качестве "полноценным участником", а не "приглашенной страной" на встречах НАТО. Украинцы смогут и сами созывать встречи, что облегчит обмен информацией, в том числе с поля боя. Кроме того, такой формат открывает новые возможности сотрудничества, в том числе в области разведдеятельности, военной промышленности, совместных учений и большего взаимодействия ВСУ с вооруженными силами стран-членов. Разные официальные лица признавали, что вхождение Украины в НАТО на нынешнем этапе невозможно, указывал портал.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

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