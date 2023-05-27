В НАТО нет согласия по предоставлению Киеву графика вступления в альянс

Среди стран-членов НАТО нет согласия по вопросу предоставления Украине четкого графика вступления в альянс, передает в субботу агентство ANSA.

По его данным, часть стран настаивает на том, чтобы Украине предложили такой график уже в июле на саммите в Вильнюсе.

Как утверждал портал Euractiv, инструмент СУН позволит Киеву быть в таком качестве "полноценным участником", а не "приглашенной страной" на встречах НАТО. Украинцы смогут и сами созывать встречи, что облегчит обмен информацией, в том числе с поля боя. Кроме того, такой формат открывает новые возможности сотрудничества, в том числе в области разведдеятельности, военной промышленности, совместных учений и большего взаимодействия ВСУ с вооруженными силами стран-членов. Разные официальные лица признавали, что вхождение Украины в НАТО на нынешнем этапе невозможно, указывал портал.