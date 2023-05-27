У административной линии с Косово развернули армию Сербии

Сербия развернула армию у административной линии с самопровозглашенным Косово. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передаёт портал «Новости».

«Идет развертывание подразделений Вооруженных сил Сербии в направлении административной линии, и я ожидаю, что в ближайшие часы они будут на своих позициях», - сказал Вучич.

По его словам, Белград не играет в военные игры, «но красные линии Сербии известны». Армейские подразделения останутся на позициях до дальнейшего уведомления.

Вучич добавил, что ситуация в Косово и Метохии очень сложная и драматичная: происходит насилие над сербским народом.

Представители Приштины пытались поставить на севере края мэров-албанцев, что вызвало протесты сербов и их столкновения с военизированными формированиями Косово.