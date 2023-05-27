Залужному предрекли разочарование истребителями F-16

Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, разочаруют главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, так как у них есть много уязвимостей перед Россией. Такую ситуацию предрек военный аналитик Шон Белл, передает Sky News.

© Lenta.ru

Эксперт отметил, что Киеву нужны современные радары и авионика для обнаружения целей в воздухе для противодействия российским Военно-космическим силам (ВКС). Он предположил, что западные государства не поставят украинской стороне F-16 с такими приборами, так как они слишком дорогие.

Белл уточнил, что Запад может бояться перехвата технологий силами Москвы.

«Серьезный риск заключается в том, что Киев "получит то, о чем просил", — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям», — заключил он.