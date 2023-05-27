$79.97-0.0285.92+0.04

Залужному предрекли разочарование истребителями F-16

Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, разочаруют главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, так как у них есть много уязвимостей перед Россией. Такую ситуацию предрек военный аналитик Шон Белл, передает Sky News.

Залужному предрекли разочарование истребителями F-16
© Lenta.ru

Эксперт отметил, что Киеву нужны современные радары и авионика для обнаружения целей в воздухе для противодействия российским Военно-космическим силам (ВКС). Он предположил, что западные государства не поставят украинской стороне F-16 с такими приборами, так как они слишком дорогие.

Белл уточнил, что Запад может бояться перехвата технологий силами Москвы.

«Серьезный риск заключается в том, что Киев "получит то, о чем просил", — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям», — заключил он.

Ранее бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук заявил, что поставки Украине истребителей F-16 являются попыткой Запада сохранить лицо на фоне военных успехов России. Он отметил, что источники в США раньше называли сентябрь крайним сроком для продолжения помощи Киеву.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий