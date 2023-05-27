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Минобороны РФ: В течение суток наши военные поразили четыре склада с боеприпасами ВСУ

Судя по ежедневным сводкам Минобороны России, наши военные умело используют разведданные для выявления и уничтожения складов противника.

МО РФ: За сутки наши военные поразили четыре склада с боеприпасами ВСУ
© РИА Новости

В субботу официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки на различных направлениях спецоперации были ликвидированы четыре таких хранилища ВСУ.

По словам генерала, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики (Купянское направление СВО) на воздух взлетел склад боеприпасов украинской 92-й механизированной бригады.

У Авдеевки в Донецкой народной республике был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Около Новомихайловки в ДНР и близ Степового в Запорожской области наши военные поразили два склада с боеприпасами для украинских 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад.

Кроме того, под Новоселовским в Луганской народной республике были пресечены действия вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Конашенков также сказал, что в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк в ДНР удар нанесли по пунктам управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

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