Минобороны РФ: В течение суток наши военные поразили четыре склада с боеприпасами ВСУ
Судя по ежедневным сводкам Минобороны России, наши военные умело используют разведданные для выявления и уничтожения складов противника.
В субботу официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки на различных направлениях спецоперации были ликвидированы четыре таких хранилища ВСУ.
По словам генерала, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики (Купянское направление СВО) на воздух взлетел склад боеприпасов украинской 92-й механизированной бригады.
У Авдеевки в Донецкой народной республике был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Около Новомихайловки в ДНР и близ Степового в Запорожской области наши военные поразили два склада с боеприпасами для украинских 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад.
Кроме того, под Новоселовским в Луганской народной республике были пресечены действия вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Конашенков также сказал, что в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк в ДНР удар нанесли по пунктам управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.