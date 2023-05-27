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4 минуты назад

В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками

Майк Габриелян

В США рассказали о проблемах Киева после поставок западных танков. ВСУ столкнутся с трудностями обучения, логистики и координации с войсками, пишет издание Newsweek.

В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками
Фото: U.S. Army / Patrick AlbrightU.S. Army / Patrick Albright

Эксперты указывают, что будет трудно интегрировать незнакомые сложные системы в вооруженные формирования Украины. Есть и такие факторы, как неприспособленность тяжелой западной техники к климатическим условиям.

Танки, поставляемые из США и Европы, весят гораздо больше по сравнению с Т-72 и потребляют много топлива. Им необходимы целые комплексы снабжения, чего Киев обеспечить не сможет.

Кроме того, количество исправных западных танков на Украине невелико, а обучение членов ВСУ было кратковременным, что уже заставило аналитиков сомневаться в успехе. В январе замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что танк «Абрамс» — очень сложное и дорогое оборудование, на нем трудно тренироваться.

«Сложно сказать, сыграют ли эти западные танки решающую роль. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием», - подытожил один из военных аналитиков.

Ранее эксперты National Interest пришли к выводу, что у «Абрамса» нет шансов даже против Т-90АМ.

Армия,Колин Каль,Пентагон,
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