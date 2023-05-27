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В Совфеде подтвердили опасения Великобритании из-за угрозы армии России для НАТО

Россия не потерпит военного поражения в конфликте с Украиной. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает Москва».

В Совфеде подтвердили опасения Великобритании из-за угрозы армии России для НАТО
© РИА Новости

Сенатор подтвердил опасение Великобритании о том, что армия России представляет угрозу для НАТО. При этом он заявил, что силы Лондона и других государств альянса представляют не меньшую угрозу для Москвы.

Джабаров понадеялся, что западные страны немного остынут и поймут, что нельзя «подбрасывать в топку войны дровишки», отправляя Украине вооружения и затягивая конфликт.

«Россия действительно представляет для вас угрозу. И мы очень рады, что они это понимают. Потому что это будет еще сдерживающим фактором для стран НАТО. Может, они одумаются и оставят в покое мысль уничтожить Россию», — заключил он.

Ранее начальник штаба британских Военно-воздушных сил (ВВС), маршал Майк Вигстон заявил, что российская авиация, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и всех стран НАТО. По словам офицера, если Москва потерпит поражение в текущем конфликте на Украине, угроза альянсу будет сохраняться годами.

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