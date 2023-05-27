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СМИ: экипаж британской яхты заподозрили в слежке в бухте Севастополя

Правоохранители заподозрили экипаж британской яхты «Харизма» в слежке за боевыми кораблями в бухте Севастополя, пишет Telegram-канал Mash.

Экипаж британской яхты заподозрили в слежке в бухте Севастополя
© globallookpress.com

По данным канала, судно под флагом Великобритании стояло на якоре в севастопольской бухте.

Капитан судна запросил разрешение на смену местоположения. После того, как разрешение было получено, яхта начала движение к назначенной точке.

Российские военные, пояснили журналисты, заметили, что экипаж по время перехода снимал военную технику.

После того, как яхта пришвартовалась, на борт с целью проверки документов поднялись сотрудники силовых ведомств. Выяснилось, что экипаж состоит из принявших гражданство РФ крымчан.

В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств инцидента. В частности, следователи выясняют, с какой целью осуществлялась фотосъемка и кто был ее заказчиком.

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