Экипаж британской яхты заподозрили в слежке в бухте Севастополя

Правоохранители заподозрили экипаж британской яхты «Харизма» в слежке за боевыми кораблями в бухте Севастополя, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, судно под флагом Великобритании стояло на якоре в севастопольской бухте.

Капитан судна запросил разрешение на смену местоположения. После того, как разрешение было получено, яхта начала движение к назначенной точке.

Российские военные, пояснили журналисты, заметили, что экипаж по время перехода снимал военную технику.

После того, как яхта пришвартовалась, на борт с целью проверки документов поднялись сотрудники силовых ведомств. Выяснилось, что экипаж состоит из принявших гражданство РФ крымчан.