В России оценили выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта

«Вот мы взяли, совершили такой порядок действий, одновременно сдали бы все перед Америкой. То есть Россия бы просто встала на колени, заодно сдала бы Китай, и Америка водрузила бы огромный флаг над всем миром. Примерно такая представляется картина, если реализовать предложение этого товарища», — заявил Чепа.