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В России оценили выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта

Выдвинутые советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком встречные требования к России по урегулирования конфликта сделаны в угоду США. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на заявление Киева первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В России оценили выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта
© РИА Новости

Ранее Подоляк в ответ на российское предложение по урегулированию конфликта выдвинул встречное условие. Среди таковых он назвал немедленный вывод российских войск с территории Украины, признание полного суверенитета постсоветских стран, выдачу «военных преступников и авторов войны», сокращение наступательного вооружения, а также создание демилитаризованной зоны на территории России.

Подоляк предрек новые вторжения диверсионных групп в Россию

Также он потребовал добиться созыва международной конференции по контролю за российским ядерным арсеналом, оформить «репарационные выплаты», включая добровольный отказ Москвы от арестованных в других странах активов в пользу Киева.

«Вот мы взяли, совершили такой порядок действий, одновременно сдали бы все перед Америкой. То есть Россия бы просто встала на колени, заодно сдала бы Китай, и Америка водрузила бы огромный флаг над всем миром. Примерно такая представляется картина, если реализовать предложение этого товарища», — заявил Чепа.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от планов на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Кроме того, отметил он, должны остановиться боевые действия со стороны украинской армии, прекратиться поставки западного оружия и быть признаны новые территориальные реалии.

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