В России оценили выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта

Выдвинутые советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком встречные требования к России по урегулирования конфликта сделаны в угоду США. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на заявление Киева первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Подоляк в ответ на российское предложение по урегулированию конфликта выдвинул встречное условие. Среди таковых он назвал немедленный вывод российских войск с территории Украины, признание полного суверенитета постсоветских стран, выдачу «военных преступников и авторов войны», сокращение наступательного вооружения, а также создание демилитаризованной зоны на территории России.
Также он потребовал добиться созыва международной конференции по контролю за российским ядерным арсеналом, оформить «репарационные выплаты», включая добровольный отказ Москвы от арестованных в других странах активов в пользу Киева.
«Вот мы взяли, совершили такой порядок действий, одновременно сдали бы все перед Америкой. То есть Россия бы просто встала на колени, заодно сдала бы Китай, и Америка водрузила бы огромный флаг над всем миром. Примерно такая представляется картина, если реализовать предложение этого товарища», — заявил Чепа.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от планов на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО.
Кроме того, отметил он, должны остановиться боевые действия со стороны украинской армии, прекратиться поставки западного оружия и быть признаны новые территориальные реалии.