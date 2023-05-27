Киев использовал туман для маскировки атаки на корабль "Иван Хурс"

Украинские беспилотные катера пытались атаковать российский разведывательный корабль «Иван Хурс» под прикрытием сильного тумана. Несмотря на плохую видимость, экипаж уничтожил вражеские дроны. Об этом рассказал экипаж корабля, видеоинтервью опубликовало в субботу Министерство обороны РФ.

Сержант Максим Панежин рассказал, что первый безэкипажный катер (БЭК) противника при сильном тумане быстро шел прямо на корабль. Видимость была крайне плохая, однако экипаж расстрелял атакующий беспилотник из пулеметов, после чего он взорвался.

«Только прошел доклад и тут из тумана вылетает катер… Парни начали стрелять, я тоже», - рассказал Панежин.

По его словам, следующие дроны атаковали «зигзагом, потому что увидели, что мы в них стреляем».

Мичман Евгений Щерба добавил, что взрыв первого беспилотника рассеял туман: «После первого взрыва туман как будто испарился, сами не ожидали такого эффекта».

Мичман отметил, что после взрыва «до метров 800 стала видимость». Это позволило сразу увидеть и ликвидировать другие БЭК.

Члены экипажа корабля, уничтожившие украинские морские дроны, представлены к боевым государственным наградам.

В среду Киев пытался атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России «Иван Хурс». Все беспилотники были уничтожены.

Корабль обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Атака произошла в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.